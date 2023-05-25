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Külah neyden yapılır? Külah nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Yazın vazgeçilmezi olan dondurmaları külahta mı tercih edersiniz yoksa kapalı olarak mı? Peki, kullanılan külahlar nasıl oluşturuluyor? Hammaddeleri nelerdir?

Külah Neyden Yapılır? Külah Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nedir?
HABERTURK.COM

Külah neyden yapılır? Külah nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Özellikle yaz ayları gelirken bilinmesi gereken önemli bilgileri sizlere aktaracağız.

İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

Külah Neyden Yapılır?

Öncelikle külah hammaddesi nedir ve neyden yapılır, bunu açıklayalım.

Külahların hammaddesi su, kabartma tozu ve nişastadır. Yani külah neden yapılır diye merak edenler bu üç malzemeyi bilmelidir.

Buna ek olarak başka malzemeler eklenerek de külaha tatlandırma eklenebilir.

  • - Kakao
  • - Badem
  • - Yumurta
  • - Şeker
  • - Tereyağı
  • - Un gibi malzemeler ekstra, isteğe bağlı olarak tercih edilebiliyor.

Külah Nasıl Yapılır?

Külah yapımı malzemeleri toplandıktan sonra da nasıl yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Dondurma külahı yapılırken;

  • - Su
  • - Kabartma tozu
  • - Nişastayı bir kaba alıp yoğurmanız gerekiyor.
  • - Sonrasında yağ
  • - Vanilya
  • - Un
  • - Karamel (isteğe bağlı)
  • - Şeker eklemesi yaparak karıştırmaya devam etmelisiniz.

Bütün bu karışımları tamamladığınızda ve kıvamına geldiğini gördüğünüzde külah makinelerine yerleştirilmeli. Bunlar için özel kalıplar oluşturulmuştur ve direk kalıp olarak çıkarlar. Eğer evde yapmak istiyorsanız evler için uygun modeller de bulunuyor. Bir tane alarak kendiniz için de külah hazırlayabilirsiniz.

Dondurma Külahı Yapmak Zor mu?

Aslında dondurma külahı yapmak zor değildir. Sadece doğru bir şekilde karıştırma işlemlerinizi yapmalısınız ve kıvamını tutturmalısınız. Dondurma külahı yapma makineleri ile bu işlem hem çok kısalıyor hem de daha biçimli külahlar oluşturuyor.

Bunlara ek olarak külahların içerikleri ve eklenen malzemeler de Pazar taleplerine göre değiştirilebiliyor. Ortak malzemeleri, hammaddesi aynı olsa bile diğer malzemeler farklı olabilir. Bazılarının yarısına kadar çikolata olurken bazılarının külahları karamel tadında olabiliyor. İşte bütün bunlar tamamen Pazar taleplerine göre şekilleniyor.

Dondurma Külahı İçeriği

Malzemelerinden bahsetsek bile diğer içeriklerinden de bahsetmek gerekiyor. Dondurma külahı içerisinde;

  • - Eğer şeker kullanıldıysa karbonhidrat, yağ ve protein bulunur
  • - Ortalama 78 gram bir külahta; 170 kcal,
  • - Yüzde 52 karbonhidrat
  • - Yüzde 41 yağ
  • - Yüzde 7 protein bulunur.

Eğer içeriklerine dikkat ediyorsanız bu bilgiler işinize yarayacaktır. Hazır satılan külahlar yerine yapılan ve doğal olanları tercih edebilirsiniz.

Dondurma Külah Çeşitleri Neler?

Standart külahlar sizlere aktardığımız şekilde yapılıyor. Ama bunun yanı sıra birkaç farklı çeşitte de külah yapılabiliyor.

  • - Maraş
  • - Mini sosluk reçellik
  • - Reçellik külah
  • - Standart külah
  • - Kornet dondurma
  • - Sarma kornet külah

Eğer bu modellerden birine ihtiyacınız varsa asıl yapıldığına da bakarak, evde deneyebilirsiniz. Ama bazıları kesinlikle uzmanlık istiyor. İstediğiniz tadı ve kıvamı tutturamayabilirsiniz. Bu konuda hazırlıklı olmalısınız.

Listedeki külah modellerine dikkat edecek olursak en çok tercih edilenlerden birisini açıklayalım:

Reçellik Külah: Bu külah modelini her zaman tercih edildiğini görmezsiniz. Reçellik kup olarak da bilinen bu külah, özellikle otellerde kullanılıyor. Ayrıca turizm sektörünün en çok talep gören külah modelleridir.

Reçellik külah makinesi olanlar bu külahı kullanabilir.

İşte genel olarak bakıldığında külah neyden yapılır ve malzemeleri nelerdir? Ayrıca çeşitleri nelerdir, biliyorsunuz. Külah modellerinden istediğiniz varsa temel malzemeleri kullanmayı unutmamalısınız.

Külah makinesi olmadan külah yapmak isterseniz de birebir modeli çıkaramayabilirsiniz. O yüzden makine kullanmak ve yaptığınız karışımı bu makine içerisine koyarak oluşmasını beklemek en doğrusu olacaktır. Külahınızın ayrı bir tadı olmasını istiyorsanız da şeker, kakao ya da karamel ekleyebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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