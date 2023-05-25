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Kağıt neyden yapılır? Kağıt nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Eğer bunların cevabını öğrenirseniz kağıt kullanırken daha dikkatli olmayı tercih edebilirsiniz.

İşte detaylar!

Kağıt Neyden Yapılır?

Kağıt hammaddesi ağaçlardan elde edilen selülozlardır. Kesilmiş olan ağaç kabukları soyulur ve kağıt hamuru olması için hazırlanır. Bu süreci detaylı olarak aktaracağız.

Aynı zamanda kağıt neden yapılır sorusunun detayına bakacak olursak; ağaçların çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle kağıt üretiliyor. Bu işlem sonucunda da selüloz ortaya çıkar.

Sonrasında ise selüloz ve su karıştırılır.

Kağıt Nasıl Yapılır?

Kağıdın nasıl elde edildiğini söyledikten sonra yapım süreçlerini de aktaralım. Kağıt yapımı malzemeleri ağaçlardan elde edilen selülozlar ve sudur.

İşte adım adım kağıt yapımı:

- Selülozlar, ağaç dokularının yüksek sıcaklığa maruz bırakılmasıyla ortaya çıkıyor.

- Odun parçaları liflerine ayrılır.

- Ardından odunlar ufalanır ve sonra çözünmesi beklenir.

- Bu işlem sürecinde de kazanlar 100 derecede olmalıdır.

- Elde edilen hamur da kalsiyum klorür yardımıyla beyazlatılıyor.

- Ardından kullanılması gereken suyun büyük bir kısmı da vakum pompalarıyla dışarı atılıyor

- Ortaya çıkan hamur, buhar ile ısıtılır ve böylece su oranının azalması sağlanır

- Kuruma işlemi sağlanır

- Soğumuş olan kağıt hamurunun da yüzeyi daha pürüzsüz olsun diye gerekli olan işlemler yapılır.

- Tabi bu süreç içerisinde kağıt boyutlarının bilinmesi de gerekiyor çünkü kuruma işlemine geçilmeden, baskı sürecinde boyutlar ona göre ayarlanıyor.

- İşlemler tamamlandığı zaman artık ortaya çıkan kağıt kullanıma hazır durumdadır.

Bütün bunlar bittikten kağıtlar dağıtım alanlarına gönderilebiliyor. Çok basit gibi görünüyor olsa bile bir selüloz elde etme aşamasından son aşamaya gelmek için saatler ve hatta günler harcanabiliyor. Çünkü makineler aynı anda binlerce hatta bazen on binlerce kağıt üretimi yapabiliyor.

Kağıt Boyutları Nasıl Ayarlanıyor?

Bilindiği üzere A4, A5 ve A10 ya da B0, C0 gibi çok çeşitte kağıt bulunuyor. Aynı zamanda kağıtların kullanılan malzemelerine göre ayrıştığını da söylemek gerekiyor.

Her alan için kullanılan kağıtların boyutları da farklı olacaktır. Bu sebeple hamur hazırlama işlemi sırasında boyutların bilinmesi ve ona göre ayarlanması gerekir. Böylece kuruma işlemi sırasında istenilen boyutlar hazırlanmış olur.

Genel olarak boyutlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- A0: 841x 189 mm iken

- B0: 1000x 1414 mm

- C0: 917x 129 mm olarak belirleniyor.

A0’dan A10’a kadar da boyutlarına göre sınıflandırılan kağıtlar bulunuyor. Örneğin A4 boyutu en sık kullanılan olmasının yanı sıra ölçüleri 210x 297 mm’dir. A3 boyutu da 297x 420 mm olarak ayarlanıyor.

Bunlara ek olarak B1 kağıt boyutu 707x 1000 mm, B2 kağıt 500x 707 mm ve B3 boyutu da 353x 500 mm’dir.

Genel olarak baktığımızda bir kağıdın elde edilme süreci son derece önemlidir. Çok çeşitli üründe, biz farkında olmasak bile, kağıt kullanılıyor. Ayrıca geri dönüştürülebilir kağıtlar da büyük önem taşıyor. Boş yere kullanılan ve atılan bir kağıt aslında çok sayıda ağacın selülozundan elde ediliyor. Bu sebeple kağıtları israf etmeden önce ağaçların kağıt yapımında önemli olduğunu unutmamalısınız.

Kağıt neyden yapılır ve malzemeleri nelerdir? Bu önemli soruların cevaplarını biliyorsunuz. Bütün bunlara dikkat edebilirsiniz. Çünkü bir kağıt elde etmek demek çok sayıda ağacın da yok olması demek.

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