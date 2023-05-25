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Bunları engellemek için margarin neyden yapılır? Margarin nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının cevaplarını bilmeniz gerekiyor. Çünkü margarin çoğu tüketim gıdasında kullanılıyor.

Margarin Neyden Yapılır?

Margarin, su ve yağsız süt gibi malzemelerin karışımından oluşur ve ince kristalli bir besin maddesi olarak bilinir.

Margarin günlük gıdaların çoğunda bulunur ve kullanıldığı zaman tat verir. Peki margarin neyden yapılır? Asıl malzemesi nedir?

Margarin hammaddesi bitkisel kökenli yağlardır.

Genel olarak bakıldığında margarin;

- Kolesterol içermiyor

- Trans yağ içermiyor

- Paket margarinler yüzde 70, kâse margarinler ise yüzde 60 yağ içeriğine sahip

Bunlara ek olarak margarini doğal yollardan elde etmenin yollarını da paylaşacağız.

Margarin Nasıl Yapılır?

Margarin neden yapılır sorunun yanı sıra margarin yapımı malzemeleri nelerdir ve nasıl yapılır soruları da fazlasıyla önemli.

Margarin yapımında kullanılan yağlar şunlardır:

- Soya

- Pamuk

- Palm

- Ayçiçeği

- Kanola…

Peki margarin oluşum aşamaları nelerdir? Üretim sürecinde dört aşama var:

- Su fazı ve yağ fazı hazırlama

- Emülsiyon oluşturma

- Soğutma, yoğurma ve dinlendirme

- Ambalajlama

Detaylı olarak bu aşamaları inceleyelim:

1- Su ve Yağ Fazı Hazırlama

İlk aşamada su fazı hazırlanırken içerisinde suda çözünen katkılar bulunuyor. Tereyağı aromaları, asitlik düzenleyici, koruyucu maddeler süt tozu ya da yoğurt tozu ayrıştırılması yapılıyor.

Yağ fazı hazırlık sürecinde de yağda çözünen katkılar bulunuyor. Bunlar; tereyağı aroması, vitaminler, renklendirici, emülgatörlerdir.

2- Emülsiyon Hazırlama

Burada da margarin oluşumu için önemli bir aşamadan bahsedeceğiz.

Süt, su ve yağ fazı, istenilen yağ ve su oranlarına göre homojen olarak karıştırılıyor. Böylece işin büyük bir kısmı oluşturuluyor.

3- Soğutma, Yoğurma ve Dinlendirme

Üçüncü aşama da su ve yağ emülsiyonunun hazırlanması sürecini soğutma ve yoğurma süreci olarak devam ediyor. Teknolojiyle birlikte firmalar da bu konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüğü için yeni makineler kullanılıyor. O yüzden de işlemler daha hızlı ilerliyor.

Bu süreçte margarinler, homojen bir emülsiyon gerektirdiği için su ve süt damlacıklarının boyutu olabildiğince küçük olmalı. Yağ fazı içinde dağıtılan damla boyutları bu işlemlerle küçültülüyor.

4- Ambalajlama

Bütün oluşturma işlemleri bittiğinde ambalajlama sürecine geçiliyor. Emülsiyonun soğutulması için soğutma silindirleri soğutucu olarak kullanılır. Sıcak emülsiyon da soğutma silindirlerine gönderiliyor. Soğuk ortamda yani 14 derece altında depolanması gerekiyor.

Soğutma işlemi tamamlandığında da margarinler, makineler tarafından ambalajlanır. Böylece satışa hazır hale getirilir.

İşte bütün işlem bu kadar..

Margarin Zararlı mıdır?

Aslında merak edilen bir diğer konu da margarinin zararlı olup olmadığıdır.

Margarin yıllardır yemeklere ve tatlılara katılarak onların daha iyi bir lezzete sahip olmasını sağlıyor. Aynı zamanda üretim sürecine bakıldığında, sentetik ve yapaydır. Bitkisel yağlar ham maddesini oluştursa bile yine de zararları bulunuyor.

Özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durması gereken kişiler margarin tüketimine dikkat etmeli. Çünkü kolesterol oranını yükseltirler ve örneğin yeni doğum yapmış bir anne tüketiyorsa da sütünü azaltabilir.

Bütün bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde margarin tüketimi yapılabilir. Her gıdanın ambalajında, içerisinde ne kadar margarin bulundurduğu yazar. Bunlara bakarak kendiniz için maksimum tüketmeniz gereken miktarı belirleyebilirsiniz.

Margarin neyden yapılır ve malzemeleri nedir? Bu sorular oldukça önemlidir çünkü gıdaları tüketirken ürünlerin içeriklerinde neler olduğunu bilmeden alıyoruz. Bu sayede daha bilinçli olabilirsiniz.

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