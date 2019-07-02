Baş Belası filmi 2017 yılında vizyona girmişti. 7'den 70'e herkesin rahatça seyredebileceği komedi dalında ki film çok sevilmişti. 4 Hafta boyunda vizyonda kalan film güzel bir kitleye hitap etmişti. Peki Baş Belası filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baş Belası filmi ne zaman vizyona girdi?

BAŞ BELASI FİLMİ KONUSU

Asya'nın düğününe iki gün kalmıştır fakat babasının ricası üzerine Çanakkale'deki bir cenaze törenine katılmak zorunda kalır.

İstanbul'a dönüşü ise hayatının en önemli yolculuğu haline gelmez üzeredir. Çünkü Asya tanıyabileceği en saf ve sakar insanla tanışır ve Çanakkale'den İstanbul’a birlikte çıkacakları macera dolu yolculuk her ikisi için de hayatlarında önemli değişikliklere sebep olacaktır.

BAŞ BELASI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Tolga Baş'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Çetin Altay ve Selen Seyven başı çekerken kendilerine Mesut Yar, Uğur İzgi, Yakup Yavru ve Ender Gülçiçek eşlik ediyor.

Komedi türündeki filmin senaryosu ise Yücel Öztürk'e ait. Yapımcılığını Artist Film Yapım'ın üstlendiği filmde müzikler Fatih Yavuz'a ait.