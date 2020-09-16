Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa etti

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, öğretmen olarak görev yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 15 gün önce istifa ettiğini açıkladı.

Demirtaş, eşi ile görüşmelerinin işini etkilememesi gerekçesiyle istifa kararı aldığını duyurdu. Başak Demirtaş yaptığı açıklamada, kararında pandemi koşullarıyla birlikte zorlaşan cezaevi görüşlerinin takviminde ortaya çıkan belirsizliğin ve bu belirsizliğin öğrencilerini mağdur etme riski taşımasının etkili olduğunu söyledi.