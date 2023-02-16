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HABERTURK.COM

TRT’nin eski redaktör spikerlerinden Başak Doğru'dan acı haber geldi. Doğru'nun dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Başak Doğru'nun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nden alınarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da acı haberin ardından bir mesaj yayınladı. Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Başak Doğru’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Başak Doğru’nun ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAŞAK DOĞRU HAKKINDA

Başak Doğru, 1945'te İstanbul'da dünyaya gelmişti. Doğru, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'nda piyano armoni ve klasik bale eğitimi almıştı.

Kariyerine 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda yapımcı spiker olarak başlayan Başak Doğru, çok sayıda programda görev almıştı. Ardından 1970'te BBC'nin Türkçe Yayınlar Servisi'nde spiker ve yapımcı olarak çalışmıştı. Yedi yıl sonra TRT Haber Merkezi'nde çalışmayı sürdüren Doğru, hem radyo hem de televizyonda spiker olarak görev yapmıştı.

Televizyon ekranlarına gelen 'Milli Saraylar' konulu programıyla, 1984'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'En Başarılı Haber Programı' ödülünü kazanmıştı.

Başak Doğru, İngilizce'nin yanı sıra İtalyanca, Fransızca ve Almanca da biliyordu.

Fotoğraf: Instagram

