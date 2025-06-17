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        Haberler Magazin Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı - Magazin haberleri

        Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Cannes Film Festivali'nde hamile olduğunu duyuran oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 23:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:00
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        Bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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        Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Çağrı Çıtanak ile 202'de hayatını birleştirmişti.

        Mayısta düzenlenen 78'inci Cannes Film Festivali'ne katılan Başak Gümülcinelioğlu, kırmızı halıda yaptığı açıklamayla ilk bebeğini beklediğini duyurmuştu.

        5 aylık hamile olan Başak Gümülcinelioğlu, anne olmak için gün sayıyor. Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gümülcinelioğlu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Ünlü oyuncu, bir erkek çocuk beklediklerini belirterek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

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