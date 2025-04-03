Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de dizilerinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum ile Furkan Andıç da boykot çağrısı yaptıkları gerekçesiyle TRT yapımlarını kadrosundan çıkarılmıştı. Başak Gümülcinelioğlu ile Eray Ertüren de projelerinin kadrosundan çıkarıldı

Habertürk Giriş: 03.04.2025 - 22:26 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:30 facebook

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