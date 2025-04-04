Başak Gümülcinelioğlu’ndan açıklama: Annem bana hakkımı savunmayı öğretti

Boykot paylaşımları nedeniyle; Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Eray Ertüren, TRT'nin rol aldıkları yapımların kadrolarından çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat'a sosyal medyada destek veren Başak Gümülcinelioğlu'nun da TRT'nin 'Muhabir'in kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. REKLAM

"ANNEM BANA HAKKIMI SAVUNMAYI ÖĞRETTİ" Başak Gümülcinelioğlu bir açıklama yaparak; "Dün oldukça yoğun bir gündü. Ancak gelen sayısız destek mesajını cevapsız bırakmak istemedim. Ülkemin dört bir yanındaki köylerde yıllarca hizmet vermiş, kendi ayakları üzerinde duran bir ebe - hemşirenin kızı olarak büyüdüm. Annem, bana hakkımı savunmayı öğretti. Boğazımdan sadece ailemin emeğiyle kazanılmış lokmalar geçti" dedi.

Başak Gümülcinelioğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Atatürk'ü, ülkemi, kültürümü ve dinimi tanıyarak, haklarımı bilerek, doğruluk ve dürüstlükten şaşmadan yetiştirildim. Hiç kimsenin işinde ya da hakkında fikir yürütmek gibi bir kaygım olmadı. Bugüne kadar kazandığım her kuruş için gece gündüz çalıştım. Biliyorum ki ekmeği hak eden, er ya da geç onu kazanır." REKLAM

"OMURGA HER ŞEYDİR" Başak Gümülcinelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı; "34 yaşında yetişkin bir kadın olarak şunu çok iyi biliyorum: Omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir. Yanımda olan herkese teşekkür ederim."