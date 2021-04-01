Başakşehir'de kanlı hesaplaşma: 2 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Başakşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Başakşehir'de de, Gürcistan ile Çeçenistan uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Çeçenistan uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, dehşet anlarının vatandaş kamerasına yansıdığı olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı

Başakşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
Başakşehir'de kanlı hesaplaşma: 2 ölü, 2 yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bahçeşehir Gölet mevkii Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Avni Akyol Bulvarı'nda 4 kişi bir restoranın önünde beklerken, yanlarına gelen 3 kişiyle kavgaya tutuştu. Silahların kullanıldığı kavgada, 4 kişi mermilerin hedefi olurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 1'i ağır 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAVGA GÜRCİSTAN VE ÇEÇENİSTAN UYRUKLU İKİ GRUP ARASINDA ÇIKTI

Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre silahlı kavganın, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup üyeleri arasında çıktığını ve saldırganların yabancı plakalı bir otomobille olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Olaya ilişkin polis geniş çaplı çalışma başlatırken, öldürülen 2 kişinin Çeçenistan uyruklu Rahım Rahımlı ve Khasan Yusufo oldukları belirlendi. Kaçan 3 saldırganın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayakta duran iki kişiden birinin elindeki tabancayı öne doğrulttuğu, diğerinin vurulmuş halde yerde yatan kişiyi sürüklediği ve yabancı dilde konuşarak bağırdıkları, arkadan gelen bir kişinin daha onlara eklendiği görülüyor.

Koşan 3 kişiden birinin ara sokağa doğru tabancayla ateş etmesiyle silah sesi duyuluyor. Olayın ardından yaşanan hareketlilik, yerde yatanlar ve yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı kameraya yansıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırıkkale'de pitbull dehşeti! 8 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı
GÜNDEMKırıkkale'de pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuk ...
Konya’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
GÜNDEMBaşından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kocaeli'de ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı
GÜNDEMAilesiyle tartıştı, evi ateşe verdi
Kayseri'de kayıp kişinin toprağa gömülü cesedi bulundu
GÜNDEM2 gündür kayıptı, toprağa gömülü cansız bedeni ...
YKS ne zaman yapılacak 2021? ÖSYM TYT, AYT, YDT oturum tarihleri! Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte?
GÜNDEMYKS ne zaman yapılacak 2021?
Kadıköy'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı
GÜNDEMKadıköy'de toplantı ve gösteri yasağı
Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEMŞanlıurfa'da feci kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de akraba cinayeti: Göğsünden bıçaklandı!
GÜNDEMAkrabaların tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki 2 yolcu karantinaya alındı
GÜNDEMHES kodu sorgusunda riskli çıktılar
Aksaray'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
GÜNDEMKamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü