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        Haberler Gündem Güncel Başakşehir'de mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiasına tutuklama | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiasına tutuklama

        İstanbul Başakşehir'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli Y.B. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:18
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        Başakşehir'de taciz iddiasına tutuklama
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        Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde dün 8 yaşındaki D.S'nin cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Güvercintepe Mahallesi 44 Sokak'ta dün madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.B'nin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın linç etmek istediği şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Mahalle sakinleri, sokakta toplanarak şüphelinin ikametini taşlamıştı. Polis ekipleri, müdahale ederek kalabalığı dağıtmıştı.

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        #istanbul başakşehir
        #taciz
        #tutuklama
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