T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde, Habertürk ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda bu yıl altıncısı düzenlenen BASE sergisi kapılarını açtı. BASE'in bu yılki teması ise İz ve İletişim olarak belirlendi.

16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 75 sanatçı adayının farklı disiplinlerde 85 eseri sergilendiği BASE, 2 Ekim'e kadar her gün 11:00-19:00 arasında Akaretler Sıraevler'de ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

BASE, 6 yıldır genç sanatçıların yaratıcılığını ve üretme motivasyonunu desteklemek, yeni mezun sanatçılarla sanat alanında faaliyet gösteren farklı aktörler, uzmanlar ve kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, iletişim, diyaloğu ve ortak çalışma pratiğini teşvik ederek özgün bireysellik ile toplumsal karşılaşma için ortak bir alan yaratıyor.

BASE, 2022 yılında mezun olan genç sanatçı adaylarının, olguları, ilişkileri, yaşam biçimleri ve bireysel deneyimleri nasıl aktardıklarını ve üretim araçlarının çeşitliliğini bize yeniden gösteriyor. Yeni kuşak sanatçıların geleceğe bırakacakları izi belirginleştirerek canlı tutmaya devam ediyor.

BASE'in küratörü Derya Yücel, 2022 yılının temasını şu cümlelerle anlatıyor:

"Sanat, kültürel angajmanlar içerisinde etkin bir iletişim diline sahiptir. Sanat, fiziksel, düşünsel, duygusal, zihinsel ve sosyal mesafeleri birbirine yakınlaştırabilir. Sanat, yeni duyumlar yaratan ve yeni öznellikler ortaya çıkaran deneyim biçimleri olarak dünyaya dair izler bırakır. Sanat üretmek ise bireyin kendine özgürlüğü, düşünsel ve yaşamsal perspektifinden izleri nasıl aktardığı, kavramsal seçimleri ile onu algılama, anlamlandırma yöntemlerinin, üretim diline yönelik teknik donanımı ve becerilerinin bütünsel bir sonucudur. Dolayısıyla sanat üretmek, bireyin kendi zamanını kaydetme biçiminin yön verdiği yaratıcı bir iletişimin somut formudur. Sanatçılar, değişen dünya karşısında etkiler ve duygulanımlar üretirken aynı zamanda dünyayı görme ve dünyada eylemde bulunma biçimlerimizi dönüştürme potansiyeli olan bir iz ve iletişim dili yaratırlar…"