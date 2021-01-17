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Kumar baskınında yakalandılar, tanınmamak için maskeyle yüzlerini kapattılar

Bursa’da bir dernekte kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, derneğe baskın düzenledi. Dernekte kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplamda 56 bin 550 TL para cezası uygulandı. Kumar oynayan şüphelilerin, kameralardan saklanmak için cerrahi maske ile gözlerini kapatması dikkat çekti.

BASILDILAR! Son dakika! Kumar baskınında yakalandılar, tanınmamak için maskeyle yüzlerini kapattılar
Basıldılar! Tanınmamak için...
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İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi’nde bir iş hanındaki dernekte kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, iş hanında beton bloklar ile gizli bir kapı oluşturulan derneğe baskın düzenledi.

Polisi karşısında gören şüpheliler, ne yapacaklarını şaşırırken iskambil kağıtlarını çekmecelere sakladı. Dernekte bulunan 13 kişiye ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 56 bin 550 TL para cezası uygulandı.

CERRAHİ MASKEYLE GÖZLERİNİ KAPATTILAR

Kısıtlamaya aldırış etmeden oyun oynayan şüphelilerin, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce cerrahi maskeleri ağızlarına değil gözlerine takmaları "pes" dedirtti. Bir şüpheli ise iş hanının yanında bulunan inşaatın bekçisi olduğunu söyledi ancak ceza yemekten kurtulamadı. Dernek yetkilisi O.Ç. ile H.Ö. "kumar oynamaya yer temin etmek" iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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