Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Başkan çocukların isteğine kayıtsız kalmadı | Son dakika haberleri

        Başkan kayıtsız kalmadı, çocuklar parka kavuştu

        Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, hazırladıkları bir video ile Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal'dan oyun parkı talep ettiler. Çocukların isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Köksal'ın talimatı ile Bayır Mahallesi'ne çocuk oyun parkı yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan çocukların isteğine kayıtsız kalmadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde yeni yapılaşmanın bulunduğu bölgede yaşayan çocuklar, çektikleri video aracılığıyla "Bayır Mahallemizde oynayabileceğimiz hiçbir yer yok. Arkadaşlarımızla çok üzülüyoruz. Gonca Abla, rica etsek bize park yapar mısın? Seni çok seviyoruz" diyerek sosyal medya üzerinden Başkan Gonca Köksal'dan oyun parkı talebinde bulundular.

        Başkan Köksal, bu talebe duyarsız kalmayarak kısa sürede bölgeye 150 metrekarelik bir oyun parkı yapılması talimatını verdi. Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kaydırak, tahterevalli ve salıncakların montajını tamamlayarak çocuk parkı hizmete açıldı.

        Çocukların park talebi üzerine hemen harekete geçtiklerini belirten Başkan Köksal, "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızdan gelen istek doğrultusunda Bayır Mahallemizde yeni bir oyun parkı için kısa sürede çalışmaları tamamladık. Çocuklarımızın güvenle oynayıp keyifli vakit geçirebileceği bir parkı bölgeye kazandırdık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gülümsemeleri bizim için her şeyden daha değerli" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #muğla haberleri
        #Menteşe ilçesi
        #oyun parkı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?