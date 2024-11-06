Başkan Palancıoğlu, Ürdün'de ARLEM Toplantısı'na katıldı

Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komitesi'nde Türkiye'yi temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ürdün'de düzenlenen Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Gazze konusu, Ukrayna savaşı, İspanya'da meydana gelen sel felaketi, içme ve kullanma suyu kaynakları sıkıntısı, iklim değişikliği ve Akdeniz'de yaşananlar ele alındı. Başkan Mustafa Palancıoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, İspanya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle İspanya halkına taziyelerini sundu.

"UKRAYNA VE GAZZE İÇİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Ukrayna ve Gazze'de yaşananlar için üzüntü duyduklarını anlatan Palancıoğlu, "Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce barış sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Gazze'nin sadece 100 kilometre uzağında olduğumuzu vurgulamak istiyorum, burada, İsrail askerleri tarafından 44 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu masum sivillerin öldürülmesinden dolayı İsrail'i kınıyorum. Orada masum insanların öldürülmesini durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

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"SU KAYNAKLARINI KORUMALIYIZ"

Başkan Palancıoğlu, "Maalesef şu anda sadece Gazze ve bölgedeki insani felaketlerden bahsetmiyoruz, aynı zamanda çevresel felaketlerden de bahsediyoruz. Su dayanıklılığı ve çevresel sorunlarla ilgili rapor hakkında konuşmaya açığız. Su hayattır ve şu anda en önemli konu haline gelmektedir. Ülkemiz ve çevresindeki ülkeler, dünyanın su kıtlığı yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, bölgede su kaynaklarını korumalıyız" ifadelerini kullandı.