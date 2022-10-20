Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Tuluyhan Uğurlu'dan konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 19 Ekim akşamı sadece çok özel konserlere ev sahipliği yapan ve bu konser için kapılarını uzun bir aradan sonra ilk kez açan Cumhuriyet Müzesi’nde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyet Müzesi’nin eşsiz ortamında, efsanevi tarihi meclis salonunda gerçekleşen konseri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi.

Cumhuriyetin 75’inci yılı için yazılan, yurt içi ve yurt dışında 500’ün üzerinde konserde seslendirilen Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri isimli eser, ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Bazı bölümlerinde halk türkülerinin de bulunduğu eser boyunca, müzikle eş zamanlı olarak Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’yla ilgili özel bir görsel sunum gerçekleştirildi. Tuluyhan Uğurlu’ya konser sırasında kaval sanatçısı Murat Toraman da eşlik etti.

ANADOLU ATEŞİ TROYA İLE ANKARALILARI BÜYÜLÜ BİR YOLCULUĞA ÇIKARDI

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun ‘Troya’ gösterisi ise Başkent Millet Bahçesi’nde izleyenleri tarihte büyülü bir yolculuğa çıkardı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı ‘Troya’, tüm sanatseverleri düş ile gerçeğin, bilim ile ütopyanın iç içe geçtiği insanlık tarihinin en eski ve en bilindik öykülerinden biriyle buluşturdu.

CSO Ada Ankara Mavi Salon’da ise Dolce Caz Vokal konseri vardı. Üç kadın vokalden oluşan Dolce, başta caz standartları olmak üzere birçok farklı türde eseri, orkestra eşliğinde üç sesli olarak yorumladı. Dolce, cazın farklı dönemlerinden derlediği klasikleşmiş şarkılarını hikayeleriyle beraber sunduğu renkli koreografileri ve güçlü orkestralarıyla izleyenleri caz dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.

Ulus Meydanı ise renkli tarzları ve müzikleri ile genç kitleleri kendine çeken Grup Laki ve DJ Ege Görk konserlerine ev sahipliği yaptı. Küçük Tiyatro’da da Ankara Gençlik, Kültür ve Sanat Kulübü Derneği’nin sahneye koyduğu ‘Ankaralı Olmak’ oyunu sanatseverlerle buluştu.