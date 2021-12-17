İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütü mensubu 51 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, 52 ikamete gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla aralarında örgütün yöneticilerinden M.G.’nin de bulunduğu 45 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait değişik çapta çok sayıda fişek, 9 adet pompalı tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, silah yapımında kullanılan pek çok parça, 10 bin adet çeşitli markalarda sentetik ecza, 1 kilo 797 gram metamfetamin, 1 kilo 528 gram eroin, 165 gram esrar, 6 gram kokain, bin 660 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 970 TL ele geçirildi.

ELDE ETTİKLERİ HAKSIZ KAZANÇLA LÜKS BİR HAYAT SÜRMÜŞLER

Suç çetesi üyelerinin uyuşturucu ve silah ticaretinden temin ettikleri paralarla lüks bir hayat sürdükleri ve yaşantılarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi. Zanlıların ayrıca etkin oldukları bölgelere giren diğer çetelerle silahlı çatışmaya girdikleri, il dışından getirdikleri silahları ve uyuşturucuları depolamak için özel yöntemler geliştirdikleri belirtildi.

Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.