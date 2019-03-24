Kaza, gece saatlerinde Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ufuk D.'nin kullandığı otomobil, Balgat mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Selahattin G. yönetimindeki otomobile çarptı. Hızını alamayan araç, sürüklenerek akaryakıt istasyonuna girdi.

DHA'nın haberine göre; hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ufuk D. ile yolcular Çelebi Ş., İsa A. ve Ercan K. yaralandı. Devriye görevindeyken kazayı gören trafik polisleri, yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrası otomobilin içinden çıkan bira kutuları dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi araç geçişine kapandı. Polis ekipleri, yol üzerinde trafiği yavaşlatmak için önlem aldı. Kazaya karışan iki otomobil, çekiciyle otoparka kaldırıldı.