Alınan bilgilere göre, Cemal Gürsel Caddesi üzerinden gece yarısı Kızılay istikametinde seyreden Metin D. idaresindeki otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Polislerin çağrısına aldırış etmeyen sürücü, aracı hızlandırarak Kızılay yönünde kaçmaya devam etti.

Bunun üzerine alarm durumuna geçen ekipler, Kızılay Meydanı’nda konumlandı. İHA'nın haberine göre; kavşağa hızla giren otomobil bir polis memuruna çarpıp, Çankaya istikametinde yol almaya devam etti. Kovalamayı sürdüren polis ekipleri, aracı ABD Büyükelçiliği önündeki demir bariyerlere çarpmış halde buldu. Araçta bulunan Seçil T. ile Sinde K., çarpma nedeniyle yaralandı.

Polislerin çağrısı üzerine hem Kızılay Meydanı’na hem de büyükelçilik önüne sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobildeki yaralı yolcular da tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı.

1’i polis, 3 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü Metin D.’ye yapılan test sonucunda şahsın 1.6 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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