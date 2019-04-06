Olay, saat 07.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye gezen polis ekipleri Kabil Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği Bora A.’nın kontrolündeki otomobili durdurmak istedi.



Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşadığı kovalamaca sırasında 1057. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bora A. kontrolündeki otomobil, önce yolun sağında bulunan 2 otomobile daha sonra da yolun sol tarafında bulunan park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Polis ekipleri, takip ettikleri araçtan çıkarak kaçmaya çalışan Bora A. ve yanındaki yolcu Berkant Y.’yi olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan, gözaltına alınırken etrafında bulunanlara ve basın mensuplarına küfürler yağdıran şüpheliler, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Zanlıların bu tutumu, çevredeki vatandaşların ve araç sahiplerinin de tepkisini çekti.



OTOMOBİLDEKİ DİREKSİYON KİLİDİ DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın etkisiyle park halindeki 4 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken kullanılamaz hale gelen otomobilin direksiyonunda bulunan direksiyon kilidi ve tornavida da dikkat çekti.