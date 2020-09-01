Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Megakent'in en işlek caddelerinde yaz boyunca süren çalışmalar bitmek bilmiyor. Daha yaklaşık iki hafta önce İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan Beşiktaş ve Nişantaşı'ndaki yaklaşık 5 aydır toz toprak içindeki caddeleri gündeme getirmiştik. Çevre sakinleri ve esnafı canından bezdiren çalışmalar bitecek gibi değil.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, yaz bitti ama Beşiktaş ve Şişli’de oturanların trafik çilesi bitecek gibi değil. 4 ayı aşkın süredir Beşiktaş’ın en kilit caddelerinden biri olan Nüzhetiye Caddesi'ndeki çalışma ile vatandaşlar güne iş makineleri gürültüsü ile uyanıyor. Sıkıntı burayla da sınırlı değil, Nişantaşı sahil yolu ve Mecidiyeköy'e gidiş için en önemli caddenin de trafiğe kapalı oluşu araç sürücülerini de canından bezdiriyor.

'NORMALDE ÇALIŞMALAR KISA ZAMAN İÇİNDE BİTERDİ'

Çevre sakinlerinden Erhan Özbey, "Çok uzun yıllardır bu bölgede yaşıyorum ama böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Normalde çalışmalar olurdu ama kısa bir zaman içerisinde biterdi. Pandemi sürecinde günlerce sokağa çıkma yasağı oldu neden yetkili arkadaşlar o zaman diliminde bu çalışmalarını yapmadılar diye sormadan da kendimi alamıyorum" dedi.

Esnaf Kürşat Doğan ise, "İster istemez bu yol çalışmaları işlerimizi etkiliyor. Umarım kısa bir zaman içerinde biter. Toptancı geliyor aracı park edemiyor. Müşteri aracını yanaştıramıyor. Ne olacak bu şekilde inanın anlamış değilim" diye konuştu.

BELEDİYE: BUGÜN AKŞAM ASFALTLAMA ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK

Habertürk muhabiri Emrah Doğru'nun bölgedeki şikâyetleri ilettiği Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklama ise şöyle: "Nüzhetiye Caddesi'ndeki çalışmalar Beşiktaş Belediyesi'nin teknik ekiplerince koordine ve takip edilmektedir. Nüzhetiye Caddesi'ndeki ana yapım çalışmaları bitirilmiş, hatta ilk yağan yoğun yağmurda daha önce evleri ve iş yerleri su basan birçok vatandaşımız bu sorunla karşılaşmamıştır ve memnuniyetlerini iletmiştir. Beşiktaş'ın 50 yıldır çözülmeyen alt yapı sorunlarını İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile çözüme kavuşturulmaya devam edilecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Asfalt ekipleri bugün (1 Eylül 2020 Salı) akşam saatlerinde asfaltlama çalışmalarına başlayacaktır. Ve kısa sürede Nüzhetiye Caddemiz yeni hali ile komşularımızın hizmetine açılacaktır."

BAKIRKÖY SAHİL YOLUNDA DA AYNI ÇİLE

Öte yandan Bakırköy sahil yolunda da çalışmalar vatandaşları zorluyor. Akşam iş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar 17 kilometrelik yolu saatler süren yolculukla alabiliyor. Habertürk Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde Erkan Arslan isimli vatandaş, 65 dakikada aldığı 17 kilometrelik yol üzerindeki çalışmaya ilişkin yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Kennedy Caddesi'nde bitmeyen yol çalışması nedeniyle saatlerce perişan oluyoruz. Lütfen sesimizi duyurun nedir bu çile? Ne zaman bitecek belli değil. Pandemi sürecinde neden yapmadılar bu yolları."