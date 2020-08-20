Nişantaşı'nda bitmeyen meydan çalışması

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İstanbul'da Nişantaşı sakinleri ve esnafı Abdi İpekçi Caddesi'nde 5 aydır süren yol ve meydan çalışmalarından şikayetçi.

Kentin en ünlü ve en kalabalık caddelerinden olan Abdi İpekçi Caddesi'nde çalışmalar pandemi süreci ile başladı. İstanbul Büyükşehir ve Şişli belediyeleri ile Abdi İpekçi Caddesi'ni Güzelleştirme Derneği, caddenin altyapısını yenilemek ve meydan düzenlemesi yapmak için kolları sıvadı. Ancak aylar süren çalışmalar toz toprak içinde kalan bölgede yaşayanları bıktırdı. Pandemi sürecinde dükkanlarını açamayan esnaf, şimdi de çalışmalar nedeniyle girilemeyen caddede müşteri bulamıyor.

Çalışmaların ne zaman biteceği konusunda da net bir tarih verilemiyor.