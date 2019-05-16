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Başörtüsüyle boğmuştu! Hakim cezasını kesti!

AA

İstanbul Avcılar'da, birlikte yaşadığı Nadime Tigis'i başörtüsüyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ömer Güneşsu, "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Güneşsu ise cinayeti bilinçli olarak işlemediğini söyledi

kadın cinayeti

İstanbul Avcılar'da, Nadime Tigris'i, başörtüsüyle boğarak öldüren erkek arkadaşı Ömer Güneşsu, karar duruşması için Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Güneşsu ve avukatı katıldı. Duruşmada, önceki celse tanık olarak çağrılan Şinasi Gürkan'a, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı.

 

"BU ADAM YILLARCA ONU PAZARLADI"

AA'da yer alan habere göre maktulün eski eşi olduğunu ifade eden Şinasi Gürkan sanığı kastederek, "Bu adam yıllarca onu pazarladı. Bu adam onun parasıyla geçiniyordu. Son dönemde çocukları büyüyüp kabul etmeyince onu öldürmüş" dedi. Tanığın ifadesinin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın aralarında çıkan tartışma sonucu maktulün eşarbını sıkarak kasten öldürdüğünü kaydetti.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Sanık hakkında tahrik indirimi uygulanmamasını talep eden savcı, "Sanık, maktulün kendisine 'Sen adam mısın? Domuz gibi oldun' dediğini iddia edip, bu sözlerine kızarak cinayeti işlediğini söyleyerek haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaya çalışsa da bu sözlere maruz kalan hiç kimsenin öldürme eylemi haklı kılınmaz" diye konuştu.

"BİLİNÇLİ OLARAK CİNAYETİ İŞLEMEDİM"

Tutuklu sanık Ömer Güneşsu da maktulün 10 yıllık imam nikahlı eşi olduğunu anlatarak, "Ben gerçekten bilinçli olarak bu suçu işlemedim. Benim bir kızım var. Hasta çocuğum var. Ailem perişan oldu. Pişmanım" savunmasını yaptı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

25 YIL HAPİS CEZASINA MAHKUM OLDU

Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki iyi halini göz önünde bulundurarak bu cezayı 25 yıla indiren mahkeme heyeti, sanık ve avukatı tarafından talep edilen haksız tahrik indiriminin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

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YORUMLAR

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  • tn_demir@hotmail.com 3 saat önce omur boyu olmasi lazim yada idam
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