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        Haberler Gündem Güncel İkiye bölünen gemide faciadan dönüldü! Anonsu duyduk... - En son haberler

        İkiye bölünen geminin mürettebatı o anları anlattı!

        Zonguldak'taki fırtınada ikiye bölünen geminin personeli, batan gemideki mürettebatın anonslarını duyduğunu kaydetti. Azerbaycan uyruklu dalgıç gemici Ümit Hasanov, "O gemiye yardım edilmesi mümkün değildi. Biz batan gemiyi de sadece kanalda anonsunu duyduk. Onlar da yardım istiyorlardı. Çok zor durumdaydılar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:33
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        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikiye bölündükten sonra karaya oturan Pallado gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu dalgıç gemici Ümit Hasanov, yaşadıklarını anlattı.

        DHA'nın haberine göre fırtına anında sosyal medyaya yardım istediği videoyu yükleyen Hasanov, "Gemi karaya oturmadı, ikiye bölünüp sürüklenmeye başladı. Biz şanslı olduğumuz için ölmedik. Gemi çevrilmedi. Tersine dönseydi biz suda kalıp ölecektik" dedi.

        Hasanov, sözlerine şöyle devam etti: "Ben köprü üstüne çıkarak SOS sinyali gönderdim. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'e sinyal gönderdim ama hiç kimse bize yardım edemezdi. O gemiye yardım edilmesi mümkün değildi. Çok zor durumlarda kaldık. Ben o videoyu çektiğimde canlı kalmaya çalışıyordum. Yardım istemek içindi. Kaza geliyorum demez. Biz batan gemiyi de sadece kanalda anonsunu duyduk. Onlar da yardım istiyorlardı. Çok zor durumdaydılar. Bizim gemi ortadan kırılınca diğer taraf koptu gitti. Çok güçlü bir rüzgar vardı. Ben o sırada vardiyada, dümendeydim. Gemi ortadan kırıldı dedi. "

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        #haberler
        #ZONGULDAK
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