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        Haberler Gündem Batman'da sis; görüş mesafesi 20 metreye düştü - Güncel haberler

        Batman'da sis! Görüş mesafesi 20 metreye düştü

        Batman'da akşam saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 00:22 Güncelleme: 22.12.2024 - 00:23
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        Sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü
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        Kentte akşam saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, günlük yaşam olumsuz etkilendi, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.

        Öte yandan, Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü ise kentte havanın çok bulutlu ve yağmur, yer yer sis ile pus hadiselerinin beklendiği bildirdi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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