Merkez Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi´ndeki kanalizasyon aşırı yağmur nedeniyle taştı. Ancak taşan suyla birlikte kanalizasyondan yola, beze sarılı bir bebek cesedi geldi. DHA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından erkek bebeğe ait olduğu öğrenilen ceset, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir aylık olduğu tahmin edilen bebek cesediyle ilgili polis çok yönlü araştırma başlattı.

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