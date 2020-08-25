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Batman'da yolda yürüyen bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü

Batman merkez Pınarbaşı Mahallesinde yolda yürüyen bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Katil zanlısı kısa zamanda yakalanırken, çiftin uzun süre ayrı olarak yaşadıkları öğrenildi

eşini öldürdü
HABERTURK.COM

Batman merkez Pınarbaşı Mahallesinde yolda yürüyen bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen 2 çocuk annesi 21 yaşındaki E.T, yolda yürürken kendisine yaklaşan bir araçtan ateş açıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bulut Kutlu'nun haberine göre 5 kurşunla kafasından ve boynundan vurulan talihsiz kadın yere yığıldı. Araç olay yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırılan E.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, başlattığı soruşturmada eşini öldüren Y. T.’yi kısa sürede yakaladı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı koca gözaltına alınırken, talihsiz kadının cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından E.T'yi cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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