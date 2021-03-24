Batman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBatman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı
ABONE OL

Batman'daki Nevruz kutlamalarında 25 kişi gözaltı alındı

Batman'daki Nevruz kutlamalarında örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen 25 kişi, Batman Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı

Batman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı
HABERTURK.COM

Batman'daki Nevruz kutlamalarında örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetleri ve nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca HDP tarafından organize edilen Nevruz Kutlamaları esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü bayrağını simgeleyen bez parçaları, pankart, flama gibi materyallerle PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan ve slogan atan toplam 10 kişi de yakalanıp gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecektir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VAHŞET! Emekli çiftin katilinden korkunç sözler! - Haberler
GÜNDEMEmekli çiftin katilinden korkunç sözler!
AÖL sınavı ne zaman ve nasıl olacak? MEB AÇIKLADI! MEB AÖL sınav tarihleri ve AÖL giriş ekranı
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Lise sınavları iptal mi? Lise 9, 10, 11. sınıf sınavları iptal mi?
GÜNDEMLise sınavları iptal mi?
Jandarma astsubay alımı 2021 başvurusu son gün ne zaman? Jandarma astsubay başvuru şartları 2021
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. yılında anılıyor! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, neden vefat etti?
GÜNDEMMuhsin Yazıcıoğlu'nun 12. ölüm yıl dönümü
Van Gölü'ne nefes aldıracak proje tamamlandı
GÜNDEMVan Gölü'ne nefes aldıracak proje tamamlandı
FİRARİ MAKASÇI! Son dakika: 4 kişi öldü! 10 kişi yaralandı! 22 aydır aranıyor!
GÜNDEM4 kişi öldü! 10 kişi yaralandı! 22 aydır aranıyor!
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi 24 Mart - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMDeprem mi oldu?
MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
GÜNDEMMSÜ sınav yerleri açıklandı mı?
VAHŞET ANI! Son dakika: 'Çocukları terbiyesizlik yaptı' deyip, babayı vurdu
GÜNDEM'Çocukları terbiyesizlik yaptı' deyip, babayı vurdu