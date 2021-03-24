Batman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı

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Batman'daki Nevruz kutlamalarında örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetleri ve nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca HDP tarafından organize edilen Nevruz Kutlamaları esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü bayrağını simgeleyen bez parçaları, pankart, flama gibi materyallerle PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan ve slogan atan toplam 10 kişi de yakalanıp gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecektir" denildi.