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Bavulla ilaç ticareti davası

Fatih'te yurt dışından getirilen karekodsuz ilaçları eczanelere satmaya çalıştığı öne sürülen iki kişi yakalandı. Şüphelilerden biri "Yurtdışından bavul ticaretine gelen tanımadığım kişilerden alıyorduk" dedi. Savcılık 2 şüpheli hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

23.08.2018 - 11:22 | Güncelleme:

İstanbul Fatih'te 2016 yılında yurt dışından getirilen karekodsuz ilaçları eczanelere satmaya çalıştığı öne sürülen iki kişi yakalandı. Şüphelilerden Mahmut T., ilaçlar yurt dışından bavul ticareti için gelen tanımadığı kişilerden aldığını ve üzerine kâr payı koyarak eczanelere satmaya çalıştığını söyledi. Savcılık, iki şüpheli hakkında "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

KAREKODSUZ İLAÇLAR BULUNDU

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2016 yılında denetimler sırasında Fatih'te bir işyerinde inceleme yaptı. İşyerinde üzeri açık ayakkabı kutularında ilaçlar bulundu. İlaçların üzerinde Türkçe ibare ve karekod olmadığını belirleyen polis, 14 bin tablet, 329 ampul, 127 krem ve 27 şişe ilaca el koydu. İşyerinde bulunan iki şüpheli hakkında da işlem yaptı.

"BAVUL TİCARETİ YAPAN YABANCI KİŞİLER GETİRİYOR"

Şüphelilerden Mahmut T., söz konusu ilaçları Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya'dan bavul ticareti için gelen tanımadığı kişilerden aldığını ve kâr payı koyarak eczanelere satmaya çalıştığını söyledi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı inceleme sonucunda bu ilaçların kişilerin hayatı ve sağlığını tehlikeye sokabileceğini belirtti. Savcılık, kaçak ilaçlarla ilgili olarak Mahmut T. ve İsmail E. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İki sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    Binlerce kişinin sağlığıyla oynamanın cezası 1 ila 5 yıl hapis cezası, öyle mi?
  • Misafir 11 dakika önce
    gelir adaletsixligi oldukca bunlar normaldir.biryanda 1400 tl kira veren 1700 tl maas alan biri.diger tarafta hanlar katlar.normalmi sixce
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