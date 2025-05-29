Bayram tatili süresi belli oldu. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayının başında idrak edilmeye başlanacak. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini günler takvimi ile belli oldu. Takvime göre, bu yıl 6 Haziran'da başlayacak olan bayram tatili süresi araştırılıyor. Tatil planı yapmak isteyen kişiler, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2025, 9 gün mü oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri 2025