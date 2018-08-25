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Bayram tatilinin bitimine doğru trafik yoğunluğu git gide artıyor

9 günlük Kurban Bayramı'nı fırsat bilen ve tatil bölgelerine akın eden tatilciler için dönüş yolu bir hayli çiledi başladı. Pek çok yerde araçlar uzun kuyruklar oluştururken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Marmaris'ten gün içinde 13 bin 500 aracın çıkış yaptığı ifade edildi. Çanakkale'de yoğunluk devam ederken, Bursa'yı İzmir ve Balıkesir'e bağlayan Karacabey yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu görüldü

25.08.2018 - 17:29 | Güncelleme:

Kurban Bayramı tatilini yurdun farklı bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri nedeniyle trafik yoğunluğu oluşuyor. 9 günlük bayram tatilinin bitimine yakın yollarda manzara yine değişmedi. Bayramı fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda adım adım ilerledi.

Özellikle tatil bölgelerine akın eden vatandaşlar, dönüş yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerine kadar ilçeden 13 bin 500 araç çıkışı olduğu ifade edildi. Otellerinden araçları ve tur otobüsleriyle ayrılan tatilciler, şehir merkezindeki ana caddelerde yer yer 6 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu. Ayrıca Datça- Marmaris ve Marmaris-Muğla karayolunda da konvoylar oluştu. Şehrin Marmaris-Muğla karayolu giriş ve çıkışı olan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde ise 8 kilometreyi bulan konvoy oluştuğu görüldü. Öte yandan Marmaris'ten çıkış yapan özel araç ve tur otobüsleri nedeniyle Gökova Kavşağı ve Muğla-Fethiye Karayolu Sakartepe Mevkii'nde de araç konvoyları oluştu. Trafik ekipleri, sıkışan trafiği açmak için harekete geçti.



Çanakkale'deki iskelelerde iki gündür devam eden yoğunluk, artarak sürüyor. Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki ve Gelibolu'daki iskeleleri kullananlar zaman zaman 2 kilometreye ulaşan kuyruk oluşturdu. İl merkezinde tatilcilere ait araçlar Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nden Kordon Boyu üzerinde depolanarak feribota gönderildi. Sırada bekleyen tatilcilerin büyük bölümü Morabbin Parkı yanındaki Troya Atı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatil boyunca Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 gemi olmak üzere toplam 16 geminin saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle sefer yaptığını kaydedildi.

Bayramı şehir dışında geçirenler, dönüş yolunda Bursa-İzmir karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa'yı İzmir ve Balıkesir'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa-Karacabey yolunda tatil dönüşü sürücüler trafik çilesi ile karşı karşıya kaldı. Karacabey TİGEM'den itibaren Uluabat Mahallesi'ne kadar yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Karacabey’de olduğu gibi yurt genelinde trafik ekipleri, gerekli tüm tedbirleri alırken, yoğunluk her geçen saat daha da artıyor.

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