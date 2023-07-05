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Bayramda müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

Kurban Bayramı'nda müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını yaşandı. 9 günlük tatilde müze ve ören yerlerini toplamda 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti

Bayramda müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını
HABERTURK.COM

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 85 milyon 279 bin 553 olan Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 35 milyonu (% 41)  tatil beldelerine, başka şehirlere ve yurt dışına gitti.

Türkiye’nin tarihi mirasları da ziyaretçi akınına uğradı.
Hierapolis’den Efes Antik Kenti’ne, Kız Kulesi’nden Sümela Manastırı'na, Galata Kulesi’nden Göbeklitepe’ye kadar pek çok tarihi ve kültürel mekânda bayram tatili yoğunluğu yaşandı.

Galata Kulesi
Galata Kulesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türk ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini 9 gün boyunca toplam 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.
Kurban Bayramı’nda en çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırladı.

Pamukkale
Pamukkale

İzmir Efes Ören Yeri, 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihi mekân oldu.

Efes Antik Kenti
Efes Antik Kenti

Antalya Olympos Ören Yeri, 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer alırken Trabzon Sümela Manastırı, 38 bin 355 kişiyle dördüncü, İstanbul Galata Kulesi ise 37 bin 552 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

S&uuml;mela Manastırı
Sümela Manastırı

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe’yi de bayram tatilinde 31 bin 66 kişi ziyaret etti.

G&ouml;beklitepe
Göbeklitepe

İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı.

Kız Kulesi
Kız Kulesi

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