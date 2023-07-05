Yoğun nüfus nedeniyle barajlarda su seviyesinin azaldığını söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Ülkemiz genelinde, 2023 su yıl başından itibaren görülen, kurak aylar sonrasında şiddetli sağanak ve taşkınların yaşandığı değişken bir iklim söz konusu ancak Bodrum ülkemiz genelindeki birçok bölgeden farklı olarak, beklenen yağışları yeterli ölçüde almadı. Bu nedenle, Bodrum'a içme suyu sağlayan barajlarımızdaki su hacimleri, geçen yıl bu dönemlere göre oldukça düşük durumda. Geçen yıl bu dönemlerde Geyik Barajı'nda yüzde 84'ler civarında, Mumcular Barajı'nda ise yüzde 66 civarında bir doluluk söz konusuydu" ifadelerini kullandı.