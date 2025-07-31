Mayıs ayında sulanmaya başladıklarında Bayramiç Barajı'nın su seviyesinin yüzde 83 olduğunun altını çizen Ünver, "Ancak şu an yüzde 40'lara geriledi. Yüzde 50'nin altına düştük. Halen sıcaklar devam ediyor. Önümüzde su ihtiyacı olan en az 3 ayımız daha var. Çünkü Bayramiç Barajı bildiğiniz gibi aynı zamanda meyve ağaçlarını da besliyor. Meyve ağaçları aşağı yukarı yıla bağlı olarak ekim ayına kadar sulanabiliyor. Böyle gittiği takdirde maalesef su sıkıntısı artık hat safhaya varacak. Bu susuzluk nedeniyle en büyük sıkıntıyı çeken Kumkale köyü oluyor. Kumkale köyündeki Batak Ovası, barajın en sonunda bulunuyor. Kumkale köyü, suyun denizle buluştuğu noktanın bir öncesinde yer alıyor. Barajdan suyun buraya ulaşması için 60 kilometrelik bir mesafe var. Su talebi fazla olduğu için, Bayramiç, Ezine ilçesine varıncaya kadar tüm köyler suyu aşırı tükettiği için açık kanaldan gelen su maalesef Kumkale'ye kadar ulaşamıyor. Bu nedenle 60 kilometrelik bu mesafede her çiftçimiz bilinçli su kullanmak zorunda. Şu an Kumkale'de susuzluk nedeniyle domates, biber, mısır ve kavun üreticisi büyük sıkıntıda. Hiç kimse istediği ne kaliteyi ne verimi yakalayamıyor" şeklinde konuştu.