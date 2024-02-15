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        Haberler Gündem Politika BBP Muğla İl Başkanı Aydoğan, Muğla'da Aydın Ayaydın'ı destekleyeceklerini açıkladı:

        BBP Muğla İl Başkanı Aydoğan, Muğla'da Aydın Ayaydın'ı destekleyeceklerini açıkladı:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a destek vereceklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 23:21 Güncelleme: 15.02.2024 - 23:21
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        BBP'den Muğla'da Ayaydın'a destek
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından Muğla İl Başkanlığı görevine atanan iş insanı Melih Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecinde, ulusal birlik ve beraberliği pekiştirmenin önemine vurgu yaptı.

        Yaklaşan seçimlerde Ayaydın'a destek vereceklerini kaydeden Aydoğan, şu ifadelere yer verdi:

        "Bu destek, ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzur ve istikrarına katkıda bulunma amacımızın bir yansımasıdır. Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğine, ancak birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Kısa süre içinde açılacak parti binamızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Açılışımıza ve ardından Ayaydın liderliğindeki Cumhur İttifakı'na destek olmaya davet ediyoruz. Oylarımızla, daha güçlü, daha müreffeh ve daha adil bir Türkiye için bir adım atalım."

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