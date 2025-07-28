BDKK personel alımı yapacak! BDDK 56 personel alımı ne zaman, hangi tarihte ve başvuru şartları neler?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesine 56 personel alımı yapacağını açıkladı. BDDK personel alımı başvuruları bugünden itibaren başladı. Kurumda istihdam sağlamak isteyenler memur, grafiker, sekreter, teknisyen, şoför, mütercim tercüman, mimar, mühendis istatikçi gibi kadrolara yerleşecek. İşte, BDKK personel alımı başvuru tarihi ve tüm detaylar
BDKK personel alımı müjdesi verildi. Sözlü sınava ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sayfasında (www.bddk.org.tr) duyuru yoluyla yapılacağı bilgisi verildi. Peki BDDK 56 personel alımı ne zaman, hangi tarihte ve başvuru şartları neler?
BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar başvurularını 28 Temmuz- 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda; sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek olup söz konusu ilan tebligat hükmündedir.
A) Genel Şartlar:
1) Türk Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
B) Özel Şartlar: 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, izleyen tablolarda belirtilen şartlar aranır.