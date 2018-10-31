Olay İhsaniye Mahallesi'nde bulunan pazarda meydana geldi. 27 yaşındaki genç kadın P.Y, evde çalınır diye yanında taşıdığı 100 bin liralık ziynet eşyası ve paraları çantasına koydu. Pazara girdiğinde alışveriş yapabilmek için çantasını bebek arabasına astı. Bu esnada çantayı fark eden hırsızlar, genç kadının alışveriş yaptığı sırada çantasını alıp ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bir müddet sonra çantasının çalındığını fark eden genç kadın çevredekilerden yardım isteyerek polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları sayesinde hırsızların saklandığı yeri tespit etmeyi başardı.



İHA'nın haberine göre, ekipler eş zamanlı operasyon sonucu şüphelilerin bulunduğu ikametlere baskın yaparak, N.K., S.E., A.D., G.E. ve N.T. isimli zanlıları gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlıktan sabıkalı oldukları öğrenildi. İkametlerinde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları, çalıntı olduğu tespit edilen paralar, 2 adet pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Çalınan ziynet eşyaları ve paralar ekipler tarafından genç kadına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hırsızlığı gerçekleştiren N.K. tutuklanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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