Bedava bilet askıda

Bedava bilet kampanyasında gelişme
Uygulanmasına mayıs ayında karar verilen sinemalarda; '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyası, sektör temsilcileri tarafından büyütülüyor
Film izleme alışkanlığının değiştiği yönündeki düşünceler, bir süredir sinema sektörünün zihinlerini kurcalıyor.
Özellikle pandemi döneminde film izleme mecrasındaki değişimle birlikte izleyici sayıları, bir hayli azaldı.
Öyle ki 2023'te; izleyici sayısı 2014'e göre; % 48.52 azaldı.
2023'ün bilet fiyatlarına göre; sektörün zararı sadece 2023'te yaklaşık 3 milyar 600 milyon lira.
Son 10 yıldaki izleyici sayıları (Türk ve yabancı filmler)
• 2014... 61.245.258
• 2015... 60.228.409
• 2016... 58.287.772
• 2017... 71.188.594
• 2018... 70.409.779
• 2019... 59.556.020
• 2020... 17.415.304
• 2021... 12.488.382
• 2022... 30.008.118
• 2023... 31.524.707
Sinema sektörü, bu soruna çözüm bulmak için iki proje geliştirdi.
Birincisi; '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyası.
İkincisi; emeklilere % 30 indirim.
Mayıs ayında uygulamaya alınan '1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava' kampanyasının izleyici sayılarını bir hayli artıracağı düşünüldü.
Söz konusu kampanya sektör temsilcileri tarafından büyütülüyor.