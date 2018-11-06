Bedelli askerlik başvuruları geçtiğimiz gün resmen sona erdi. Bedelli askerlik başvurusunda bulunanların gözü ise bedelli askerlik 4. celp döneminde... 4. celp döneminin açıklanmasıyla birlikte, 21 günlük zorunlu eğitim yerleri de belli olmuş olacak. Peki; bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı? Gözler, Milli Savunma Bakanlığı MSB'de... İşte; E-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama sayfası...

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında yer alan 21 günlük zorunlu eğitim için 3 celp dönemi açıklandı. Ancak hali hazırda bedelli askerlik için başvuru yapmış ve zorunlu eğitim için bekleyişi devam eden binlerce asker adayı var. Bedelli askerlik 3. celp döneminin açıklanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik 4. celp döneminin açıklanması bekleniyor.

Bedelli askerlik 4. celp döneminin, bedelli askerlik başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak düzenlmenin ardından açıklanacağı daha önce bildirilmişti. Bedelli askerlik başvuruları 3 Kasım cumartesi günü sona erecekti. Ancak MSB trafından alınan son dakika kararı ile bedelli askerlik başvuruları 5 Kasım mesai bitimine kadar uzatıldı. Bu nedenle bedelli askerlik 4. celp döneminin açıklanması ile ilgili beklenti de 5 Kasım mesai bitimi sonrasına kaldı.

Bedelli askerlik başvuruları dün sona erdi. Peki; bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? Konu ile ilgili yetkili makamlar tarafından resmi bir açıklama yapılmazken 4. celp döneminin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak tekrar belirtelim ki bedelli askerlik 4. celp döneminin ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

Sonuçlar ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından E-Devlet sisyemi üzerinden açıklanacak. Bedelli askerlik başvurusunda bulunan gençler, kendillerinin bedelli askerlik 4. celp döneminde yer alıp almadığını ve eğer 4. celp döneminde yer alıyorlarsa nerede askerlik (21 günlük zorunlu eğitim) yapacaklarını öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİMİ

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

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