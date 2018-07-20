31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanların 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapabilmesine olanak sağlayan 'bedelli askerlik' düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasa, TBMM'de 23 Temmuz Pazartesi günü görüşülecek. Torba yasayla birlikte TBMM'den geçmesi planlanan düzenleme, iç piyasaya da hareketlilik getirdi.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİLERİ VE İLANLARI

Bankalar bedelli askerlik kredileri için hazırlık yaparken ilginç bir de durum yaşandı. Türkiye'de gayrimenkul, otomobil ve çeşitli taşınmazların yanı sıra kişisel eşyaların satışının yapıldığı internet sitesinde 'bedelli askerlik' başlıkları açılmaya başladı. Bazı kullanıcılar 40-50 bin TL'lik otomobillerini, bazıları da dairelerini bedelli askerlik için satışa çıkardığını yazdı. Bedelli askerlik için satışa çıkarılanlarda drone, motosiklet, cep telefonu, daire, arsa ve otomobiller en çok başlık açılanlar arasında yer aldı.

"28 gün askeri değil, teorik eğitim verilecek"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan "28 gün bedelli askerlik" yorumlarına karşılık açıklama yaptı. Bostancı: "Bu bedellinin öncekilerden farkı, 28 gün askerlik eğitimi olması. Bu eğitimi de askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir"

"Askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz. 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek"

"OHAL bittikten sonra bir süre daha, bu mücadeleyi sürdürenlerin elinde, toplumun selameti ve barışı bakımından imkanların olması gerekiyor" dedi.

AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili teklifte, 28 günlük temel askerlik eğitiminin öngörüldüğünü, bu konuda şu an herhangi farklı bir düzenleme olmayacağını bildirdi.

Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba kanun" teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Muş, bu düzenlemeden, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların yararlanacağını ifade etti. Muş, bu kapsamda ödenecek bedelin 15 bin lira, askerlik süresinin 28 olacağını vurguladı.

Mehmet Muş, askerliğe elverişsiz derecede engelli olanların da aynı bedeli ödeyerek düzenlemeden faydalanabileceğini, onların 28 günlük eğitimden muaf tutulacağını bildirdi. Muş, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında 2 bin avro bedel ödeyeceğini ve uzaktan eğitim alacağını söyledi.

Muş, bedelli askerliğe ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Milli Savunma Bakanlığına verileceğine, askerliğin yapılacak yeri de Bakanlığın belirleyeceğine dikkati çekti.

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