TBMM’ye sevk edilen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor. 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren bedelli askerlikte başvuru sayısına göre, 28 günlük temel askerlik eğitiminin celp dönemlerine paylaştırılarak farklı birliklerde verilmesi gibi öncekilerden farklı uygulamalar gündeme geldi.
Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) haftaya geçerek yasalaşması beklenen bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısının öncekilere oranla çok daha fazla olacağı belirtiliyor. Bedelli askerlik için başvuranların temel eğitimleri daha önce sadece Burdur’daki askeri birlikte veriliyordu.
YIĞILMALAR ÖNLENECEK
Yeni düzenlemeden yararlanacakların sayısının fazla olabileceği göz önünde bulundurularak 28 günlük temel eğitimlerin farklı illerde de verilebileceği bildirildi. AK Parti kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulama yönetmeliğiyle netleşecek bu yeniliklerle, hem yığılmaların önleneceğini hem de uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ikâmet ettikleri yerlere daha yakın birliklerde bu süreci geçirmelerinin sağlanmış olacağını söylediler. Aynı kaynaklar, “Ülkenin farklı yerlerinde birçok eğitim birliği var. Bakanlık ve Genelkurmay’ın uygun bulduğu birlikler bunun için görevlendirilebilir” dediler.
ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEME
İlk kez uygulanacak yurtdışından başvuranların uzaktan eğitimiyle ilgili ayrıntılar da yine bakanlığın uygulama yönetmeliğiyle netlik kazanacak. Yine bedelliden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için de bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor. Bedelli teklifinin altında imzası bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hürriyet’e, öğrencilerin okullarındaki eğitim süreçlerinin etkilenmemesi için bu yönde bir uygulamaya gidilebileceğini belirterek, “Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir” dedi. Çalışanlar için de öncekilerden farklı olarak temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılmaları uygulaması öngörüldü.
400 BİN MÜRACAAT BEKLENİYOR
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli uygulamasından yararlanacakların temel askerlik eğitimlerine ilişkin, “Bu bedellinin öncekilerden farkı, 28 gün askerlik eğitimi olması. Bu eğitimi de askeri eğitim olarak değil daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek” dedi. 1 milyon 324 bin kişinin kapsama girdiğini, geçmiş uygulamalarda genellikle kapsama girenlerin üçte bire yakınının başvurduğuna dikkat çeken Bostancı, öyle olması durumunda 400 bin civarında müracaat beklediklerini söyledi. Bostancı, AA’ya açıklamasında şöyle dedi:
ŞARTLARIN GETİRDİĞİ İHTİYAÇ
“Bedelli askerlik esasında; toplumsal şartların getirdiği bir ihtiyaç olarak silahlı kuvvetlerin kendi bünyesine alabileceğinden daha fazla askerlik çağına gelmiş olanların, bu hizmetlerini topluma yönelik olarak yapmaları ve bunu talep etmeleri halinde, silahlı kuvvetlere ilişkin hizmetlerini bir başka yöntemle yerine getirmeleri şeklinde bir yaklaşımdır. Eğer kişinin şartları ve durumu, bedelli biçiminde bu görevi ifa etmesine imkân tanıyor ise bunu onlara verilen bir hak olarak görmek gerekir.”
KARAR ALDIRANLARIN GÖZÜ ÖNERGELERDE
Askerlik kararı aldıranların uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı da tartışma konusu oldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda pazartesi günü görüşmelerine başlanacak yasa teklifinde bu konuda bir düzenlemenin olmaması nedeniyle askerlik kararı aldırıp temmuz ayında birliklerine teslim olmaları gereken yükümlüler gözlerini Meclis’e dikti. AK Parti kaynakları, “Teklifte bu konuda bir düzenleme yok ama komisyon ya da genel kurul sürecinde konu gündeme gelebilir. Bu konudaki taleplere bağlı olarak verilecek önergeler doğrultusunda da bir düzenlemeye gidilebilir. Durumları uygun olanların bu imkândan yararlanmalarının önü açılabilir” bilgisini verdi.
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