Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

TEMEL EĞİTİM 21 GÜN

Son dakika gelen bilgiye göre, temel eğitimin 21 güne indirilmesi kabul edildi.

İLK MADDE KABUL EDİLDİ

Bedelli askerlik düzenlemesinin ilk maddesi olan gurbetçiye bedelli hakkı kabul edildi. Gurbetçiler 2 bin Euro karşılığında bedelli askerlik yapacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, bedelli askerlik süresinde bir değişiklik düşünülmediğini açıklamıştı. Sürenin 21 gün olarak düşünüldüğünü ifade eden Ünal, "Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak" şeklinde konuşmuştu.

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