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Haberler Magazin Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında ve nereli? Begüm Birgören boşandı mı, boşanma nedeni ne?
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Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında? Begüm Birgören boşandı mı?

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil çifti boşanacaklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuşlardı. Boşanma nedeninin şiddet olduğu iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Magazin gündemi bu haberle çalkalanırken Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında? Soruları araştırılıyor. İşte Begüm Birgören hayatı...

Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında ve nereli? Begüm Birgören boşandı mı, boşanma nedeni ne?

İki yıl önce evlenen Begüm Birgören ve Mehmet Celil çiftinin boşanma haberi geçtiğimiz günlerde

magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre evliliklerinin şiddet nedeniyle sona erdiği konuşuldu. Begüm Birgören, iddialara 2. Sayfa programında yanıt verdi:

"Asla böyle bir şey söz konusu bile değil. Bence insanlar bir flörte, bir ilişkiye başladığı zaman bir insanın ne olabileceğini geleceğe dair verdiği o sinyallerden alırsınız diye düşünüyorum. Ben hayatımda bana karşı sesini yükseltmiş bir erkeğe bile tahammül etmem. Çizgimi çizerim. O yüzden ilerisini yaşamam söz konusu bile olmadı şu güne kadar. Bundan sonra olmayacağına da çok eminim. Neden eminim? Ben öyle bir kadın olduğum için değil, buna müsaade etmezsiniz yada dediğim gibi karşınızdaki insanı iyi tahlil edersiniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Çok naif, çok güzel bir insandı. Süreç içinde anlaşamayabiliyorsunuz. Olabiliyor." dedi.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 yılında Eskişehir'de doğdu. 13 yaşından beri tiyatro ile ilgilendiğini belirten Birgören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin hafta sonu kurslarıyla oyunculuk hayatına başlamıştır. 1977 yılında Beşibiryerde adlı diziyle televizyon kariyerine başladı. Kırık Kanatlar dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle ünlenen Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.

Begüm Birgören, 2008 yılında ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamışlardır. Ancak 5 yıl süren ilişkileri 2013 yılında bitmiştir.

Begüm Birgören 2019 yılının başından beri beraber olduğu sevgilisi Mehmet Celil ile 2020 yılında dünya evine girmişti. Çift 2 senelik evliliklerini bitirme kararı aldı.

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