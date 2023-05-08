Begüm Kütük: 500-600 TL vermem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Begüm Kütük: 500-600 TL vermem

Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Begüm Kütük, muhabirlerle sohbet etti. Yazlık yerlerdeki pahalılığın hatırlatılması üzerine konuşan ünlü oyuncu, "Bir lahmacun ne kadar oldu? Ben 500-600 TL'ye bir lahmacun yemeyi tercih etmem. O yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Begüm Kütük: 500-600 TL vermem - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Begüm Kütük, Bebek'te sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

    Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Kütük, "Malum yaz yaklaşıyor. Haftanın 3 günü spor yapıyor, düzenli besleniyorum" dedi.
  • Begüm Kütük: 500-600 TL vermem - Magazin haberleri

    Yaz aylarını dinlenerek geçirmeyi planladığını belirten Begüm Kütük, yazlık yerlerdeki pahalılığın hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu.
  • Begüm Kütük: 500-600 TL vermem - Magazin haberleri

    "500-600 TL VERMEM"

    Ünlü oyuncu, "Bir lahmacun ne kadar oldu? Ben 500-600 TL'ye bir lahmacun yemeyi tercih etmem. O yüzden o fiyatı ödeyenler düşünsün" ifadelerini kullandı.
  • Begüm Kütük: 500-600 TL vermem - Magazin haberleri

    BİR ARKADAŞLARININ EVİNDE VERİLEN DAVETTE TANIŞMIŞLAR

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir’e konuk olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, programda tanışma hikayelerini anlattı.

    16 senedir birlikte olan çift, bir arkadaşlarının evinde verilen bir davette tanışmış. Erdil Yaşaroğlu, tanıştıkları ilk gün çok etkilendiğini ve görüşmeye devam etmek için elinden geldiğini anlatmıştı.
  • Begüm Kütük: 500-600 TL vermem - Magazin haberleri

    "HAYATIMIN ERKEĞİNİ BULDUM' DİYE DÜŞÜNDÜM"

    Begüm Kütük, "Tanıştıktan kısa bir süre sonra Erdil'in bir arkadaşının evinde yemeğe gidecektik. Buluşma yerine gittiğimde Erdil, duvarda oturuyor ve her tarafında kediler var. 'Hayatımın erkeğini buldum' diye düşündüm" demişti.
  • Begüm Kütük: 500-600 TL vermem - Magazin haberleri

    Begüm Kütük ile eşi Erdil Yaşaroğlu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.