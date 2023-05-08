Begüm Kütük: 500-600 TL vermem

BİR ARKADAŞLARININ EVİNDE VERİLEN DAVETTE TANIŞMIŞLAR



Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir’e konuk olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, programda tanışma hikayelerini anlattı.



16 senedir birlikte olan çift, bir arkadaşlarının evinde verilen bir davette tanışmış. Erdil Yaşaroğlu, tanıştıkları ilk gün çok etkilendiğini ve görüşmeye devam etmek için elinden geldiğini anlatmıştı.