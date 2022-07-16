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Begüm Kütük, Bodrum'dan uyardı: Vaka patlaması var!

Oyuncu Begüm Kütük, ailesinden pek çok kişinin koronavirüse yakalandığını belirtti. Bodrum'da tatil yapan Kütük, "Eczanelerde ilaç ve maske bulmakta zorlanıyoruz." dedi

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  • Oyuncu Begüm Kütük: Bodrum'da müthiş bir vaka patlaması var - Magazin haberleri

    Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Bodrum'da tatil yapan Begüm Kütük ise çevresindeki pek çok kişinin virüse yakalandığını söyleyerek, takipçilerini uyardı.
  • Oyuncu Begüm Kütük: Bodrum'da müthiş bir vaka patlaması var - Magazin haberleri

    "MÜTHİŞ BİR PATLAMA VAR!"

     41 yaşındaki oyuncu, "Bodrum'a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz. Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim." dedi.
  • Oyuncu Begüm Kütük: Bodrum'da müthiş bir vaka patlaması var - Magazin haberleri

    Karantinada olan Begüm Kütük, Instagram hesabından esprili bir paylaşım yaparak, "Tatilim harika geçiyor hı hı!" mesajını yayınladı.
  • Oyuncu Begüm Kütük: Bodrum'da müthiş bir vaka patlaması var - Magazin haberleri

    KIZDIRAN ŞAKA!

    Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğl geçtiğimiz haftalarda Bodrum Gümbet'teki bir otelde görüntülenmişti. İskelede objektiflere yansıyan çift, birlikte merdivenlere doğru sohbet ederek ilerledi.
  • Oyuncu Begüm Kütük: Bodrum'da müthiş bir vaka patlaması var - Magazin haberleri

    Önce Kütük, denize girmek için merdivenlerden indi. Ünlü oyuncu, o sırada ayağıyla kendisine şaka yapan eşine kızdı.
  • Oyuncu Begüm Kütük: Bodrum'da müthiş bir vaka patlaması var - Magazin haberleri

    Kütük, el hareketiyle Erdil Yaşaroğlu'nu, "Bir daha yapma!" dercesine uyardı. Ardından kendisini Bodrum'un serin sularına bırakan Begüm Kütük, tatilin tadını çıkardı.
  • Oyuncu Begüm Kütük: Bodrum'da müthiş bir vaka patlaması var - Magazin haberleri

    Eşinden sonra denize girmeye hazırlanan Yaşaroğlu da eliyle vücudunda su gezdirip, kendisini soğuğa alıştırdı.

    Bir süre denizde sohbet eden çift, daha sonra sudan çıkıp, odalarına doğru yol aldı.

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