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Haberler Magazin Begüm Kütük'ten uyarı: Kurallara uyalım! - Magazin haberleri
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Begüm Kütük: Kurallara uyalım!

Begüm Kütük, dün Bebek'te elektrikli scooter kullanırken görüntülendi. Kural gereği kalabalık yerlere bırakamadığı scooter için uygun yer arayan ünlü oyuncu, muhabirleri fark edince “Kurallara uyalım” mesajı verdi

Begüm Kütük'ten uyarı: Kurallara uyalım! - Magazin haberleri
"Kurallara uyalım!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Begüm Kütük, dün Bebek'te elektrikli scooter kullanırken objektiflere yansıdı.

"KURALLARA UYALIM"

Kural gereği kalabalık yerlere bırakamadığı scooter için uygun yer arayan Begüm Kütük, fotoğraflarını çeken muhabirleri fark edince “Kurallara uyalım” mesajı verdi.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Oyuncu, tiyatrocuların Amasya’da geçirdiği feci Trafik kazasıyla ilgili soruları da şöyle yanıtladı:

Turne programı çok tatlıdır aslında. Ekiple gidersin, gezersin. Ama sonrasında böyle bir haberin gelmesi çok kötü tabii. O kadar genç yaştaki insanları kaybetmemiz gerçekten çok üzücü. Bizler de gidiyoruz bazen, dikkatli olmak lazım. Yaralılara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine de başsağlığı diliyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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