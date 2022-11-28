Begüm Kütük: Kurallara uyalım!

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Oyuncu, tiyatrocuların Amasya’da geçirdiği feci Trafik kazasıyla ilgili soruları da şöyle yanıtladı:

Turne programı çok tatlıdır aslında. Ekiple gidersin, gezersin. Ama sonrasında böyle bir haberin gelmesi çok kötü tabii. O kadar genç yaştaki insanları kaybetmemiz gerçekten çok üzücü. Bizler de gidiyoruz bazen, dikkatli olmak lazım. Yaralılara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine de başsağlığı diliyorum.