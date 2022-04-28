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BAŞLADI! Bekçi başvuruları 2022 alınıyor! Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Bekçi alımı başvuru süreci resmen başladı. 2 bin 500 bekçi alımı için ön başvurular bugün itibariyle alınıyor. Peki, bekçi alımı ön başvuru sayfası linki ne ve ön başvuru ücretleri ne kadar be nereye yatacak? İşte merak edilenler ve pa.edu.tr bekçi başvuru sayfası..

  • 01
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    Bekçi alımı başvuruları başladı! 4 Mart tarihli Resmi Gazete'de Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Polis Akademisi'nin 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzunu yayımlamasının ardından Bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve il il kontenjan dağılımı araştırılmaya başlandı. Adaylar Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile bugün itibariyle başladı. Peki, bekçi ön başvuruları nasıl yapılır? Bekçi ön başvuru ücretleri ne kadar ve nereye yatacak? İşte cevaplar...
  • 02
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için yapılan açıklamada, 
  • 03
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    "Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.
  • 04
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Bekçi alımı başvuruları için adaylar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

    Bekçi alımı başvurusunda bulunacak adaylar sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesiMüdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği GirişSınavı” isimli hesabına yatırmalılar.
  • 06
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

    T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

    Sınav başvuru dilekçesi,

    Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

    Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

    Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

    Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
  • 07
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi),

    Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

    Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)
  • 08
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022

    - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    - Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    - En az 167 cm boyunda olmak,

    - Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    - Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    - Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    - Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
  • 09
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    - Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    - Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    - Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    - 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    - Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    - Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

    - Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    - Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    - Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
  • 10
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

    ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN DAĞILIMI
  • 11
    Bekçi alımı başvuru ekranı 2022: eDevlet ile EGM PA bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve ücreti ne kadar?

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