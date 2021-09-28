Bekçilerle girdiği çatışmada hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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Zafer Samancı'nın haberine göre olay, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevini yerine getiren iki bekçi, yol ortasındaki bir otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen kişiyi uyarmak istedi. Otomobilin yanına gelen bekçiler A.A. (28) ve H.E. (26), araçtaki Mehmet Toker'in (25) yarı baygın halde olduğunu gördü.

KAÇARKEN BEKÇİLERE ATEŞ AÇTI

Karşısında bekçileri görünce araçtan inip kaçmaya başlayan Toker, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla bekçilere ateş açtı. Bunun üzerine iki bekçi, Toker'i durdurmak için havaya doğru uyarı ateşi açtı. Toker, bekçilerden H.E.'nin silahından çıkan kurşunun koltuk altına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

ARAÇTA ÇOK SAYIDA İÇKİ ŞİŞESİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan inceleme sonucu alkollü olduğu belirlenen Toker'in, otomobilinde de çok sayıda içki şişesi bulundu. Toker'in, "kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi"nden suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan iki bekçi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.