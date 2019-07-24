Ankara Çankaya’da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.

Ağır yaralanan Poganshev kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Belaruslu müsteşar Poganshev'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi...

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN: OLAYIN SİYASİ BOYUTU YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus'lu diplomatın uğradığı silahlı saldırıya ilgili açıklama yaptı.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

Diplomatla bir münakaşa sonucunda silahla yaralıyor. Tabii derhal hastaneye getirildi, şu anda ameliyata alındı, müdahaleler yapıldı. Arkadaşlar durumuyla yakından ilgileniyorlar. İnşallah sağ sağlim aramıza döner. Olayın faili olduğunu düşündüğümüz albay emeklisi asker, aynı silahla kızkardeşine ait evde intihar etti. Durum bundan ibaret. Arkadaşlarımız konuyu araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespit ve tahminlere göre olayın siyasi boyutu yok. Bütün detayları ve boyutlarıyla arkadaşlarımız araştırılıyor. Olay sayın Cumhuriyet savcımızın talimatları doğrultusunda devam ediyor.