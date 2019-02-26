Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı

Giriş: 26.02.2019 - 09:41 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Beren Saat, 35 yaşına bastı. Yakın arkadaşları Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı

  • 1Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    1|44

    Ünlü oyuncu Beren Saat, 35 yaşına bastı. Saat'in yeni yaşını yakın arkadaşları Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kutladı. 

  • 2Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    2|44

    Belçim Bilgin, Beren Saat ile çekilen pozlarını, "Yaşamı güzelleştiren, daha anlamlı hale getiren ruhunla iyi ki doğdun sen, iyi ki bizim Beren'imiz oldun! Seni çok seviyorum!" notuyla paylaştı.

  • 3Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    3|44

    Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Esra Dermancıoğlu ise bu fotoğrafı "İyi ki doğdun Berenko!" notuyla paylaştı.

  • 4Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    4|44
  • 5Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    5|44
  • 6Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    6|44
  • 7Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    7|44
  • 8Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    8|44
  • 9Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    9|44
  • 10Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    10|44
  • 11Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    11|44
  • 12Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    12|44
  • 13Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    13|44
  • 14Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    14|44
  • 15Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    15|44
  • 16Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    16|44
  • 17Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    17|44
  • 18Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    18|44
  • 19Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    19|44
  • 20Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    20|44
  • 21Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    21|44
  • 22Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    22|44
  • 23Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    23|44
  • 24Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    24|44
  • 25Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    25|44
  • 26Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    26|44
  • 27Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    27|44
  • 28Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    28|44
  • 29Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    29|44
  • 30Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    30|44
  • 31Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    31|44
  • 32Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    32|44
  • 33Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    33|44
  • 34Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    34|44
  • 35Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    35|44
  • 36Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    36|44
  • 37Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    37|44
  • 38Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    38|44
  • 39Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    39|44
  • 40Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    40|44
  • 41Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    41|44
  • 42Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    42|44
  • 43Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    43|44
  • 44Belçim Bilgin ile Esra Dermancıoğlu, Beren Saat'in yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri
    44|44

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0